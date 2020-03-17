Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı
Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında Kerkük'te dün başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 gün uzatıldığı belirtildi.
Dün 18.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağının 7 gün süresince 24 saat için geçerli olacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.
Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 124 olduğu açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.