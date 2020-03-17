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Dünya, Koronavirüs

Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı.

Ali Makram Ghareeb   | 17.03.2020
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı 7 gün uzatıldı

kerkük


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında Kerkük'te dün başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 gün uzatıldığı belirtildi.

Dün 18.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağının 7 gün süresince 24 saat için geçerli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kente giriş-çıkışların da kapatıldığı kaydedildi.

Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 124 olduğu açıklanmıştı.

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