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Ekonomi, Koronavirüs

İSTİB Başkanı Kopuz: Merkez Bankası tedbiri erkenden aldı

İSTİB Başkanı Kopuz, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan düşüşle yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekmesi kararına ilişkin, "Merkez (TCMB), tedbiri erkenden aldı." dedi.

Yunus Türk   | 17.03.2020
İSTİB Başkanı Kopuz: Merkez Bankası tedbiri erkenden aldı

İstanbul

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili tedbirleri erken aldığını belirterek, "Merkez (TCMB), tedbiri erkenden aldı." ifadesini kullandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan düşüşle yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e çekmesi kararını değerlendirdi.

Tüm dünyanın olağanüstü bir dönem geçirdiğini belirten Kopuz, Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili önlemleri her alanda erkenden aldığını belirterek, "Merkez (TCMB), tedbiri erkenden aldı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, tüm dünyayı tehdit eden, ciddi bir salgın haline gelen koronavirüs ile ilgili önemli bir sınav verdiğine işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:

"Başından beri koronavirüs ile alakalı tedbirleri erken alan ülkemiz, ekonomik alanda da erkenden davrandı. Salgın öncesi finansal koşullardaki iyileşme ile ekonomimiz ciddi bir toparlanma sürecine girmişti. Koronavirüs salgını, tüm dünya ekonomisini olduğu gibi ülkemiz ekonomisinin geleceğini de tehdit etmektedir. Bu indirimi, koronavirüs etkilerinin ülkemizde en az biçimde hissedilmesi için atılmış bir adım olarak görüyorum. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı açıklamada da net olarak anlaşılabileceği gibi, finansal istikrarımızı desteklemek amacıyla elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam edecektir. Biz iş dünyası olarak kararı olumlu buluyor ve destekliyoruz."

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