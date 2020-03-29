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Dünya

Kerkük'te ABD askerleri K1 Üssü'nü Irak askerlerine devretti

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulundukları Kerkük K1 Askeri Üssü'nden çekildiklerini ve kontrolün Irak güçlerine geçtiğini belirtti.

Ali Makram Ghareeb   | 29.03.2020
Kerkük'te ABD askerleri K1 Üssü'nü Irak askerlerine devretti Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü’nde bulunan koalisyon güçlerinin çekilerek yerini Irak askeri güçlerine bıraktığını, koalisyon güçlerinin kentin güvenliğine sağlamış oldukları katkıdan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kerkük'te ABD askerleri K1 Üssü'nü Irak askerlerine devretti

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Irak'ın Kerkük kentindeki K1 Üssü’nü Irak ordusuna teslim etti. K1 Üssü’nde gerçekleşen devir teslim töreninde, Irak Ulusal Operasyonlar Merkezi Kıdemli Komutanı Korgeneral Muhammed Fazıl Abbas (sağda), Koalisyon Komutanı Tuğgeneral Vincent Barker (solda) ve Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye de (ortada) hazır bulundu. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

Koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik mücadelede Irak güçlerine özellikle istihbarat ve eğitim alanında destek verdiğini ifade eden Harbiye, bugün askeri, idari ve lojistik anlamdaki mühimmatın da Irak tarafına teslim edildiği bilgisini verdi.

Irak’ta ABD’ye bağlı 9 askeri üs bulunuyor. Bağdat’taki Taci Askeri Üssü'ne son zamanlarda üç kez füzeli saldırı düzenlenmiş, Kaim Askeri Üssü de aynı şekilde son aylarda çeşitli saldırılarla karşı karşıya kalmıştı.

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