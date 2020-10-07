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Dünya, Koronavirüs

Kenyalılar Kovid-19 salgınına karşı 3 gün dua edecek

Afrika ülkesi Kenya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 3 gün boyunca dua edecek.

Gökhan Kavak   | 07.10.2020
Kenyalılar Kovid-19 salgınına karşı 3 gün dua edecek Fotoğraf: Billy Mutai/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kenya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kanze Dena, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde cuma gününden pazar gününe kadar dua edileceğini söyledi.

Dena, "Cumartesi günü tüm inançların temsilcilerinin katılacağı bir dua merasimi düzenlenecek. Başkent Nairobi'deki Devlet Başkanlığı binasında yapılacak dua merasimine Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta da katılacak." dedi.

Dua merasiminin televizyon, radyo ve dijital platformlardan canlı yayınlanacağını dile getiren Dena, tüm halkı Kovid-19 salgınına karşı dua etmeye çağırdı.

Kenya'da Kovid-19'a karşı ilk kez 21 Mart'ta ülke genelinde dua merasimi düzenlenmişti.

Ülkede şimdiye kadar 39 bin 449 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 735 kişi hayatını kaybetti.

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