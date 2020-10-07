Euro
9.28
Dolar
7.88
BIST 100
1,152.41
Altın
1,883.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna'daki uçak kazasının nedeninin teknik arıza ve uçuş ihlalleri olduğu açıklandı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, Harkov kentinde 25 Eylül'de düşen askeri uçağın kaza nedeninin teknik arıza ve uçuş organizasyonundaki ihlaller olduğunu bildirdi.

Talha Yavuz   | 07.10.2020
Ukrayna'daki uçak kazasının nedeninin teknik arıza ve uçuş ihlalleri olduğu açıklandı

Kiev

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, havacılık, uçuş ve teknik olmak üzere 3 alt komisyon temsilcisinin kazaya ilişkin kendisini bilgilendirdiğini kaydetti.

Bulgulara göre kazaya sol motorda ve uçak basınç sensöründe oluşan arızanın neden olduğunu belirten Uruskiy, ayrıca uçuşun gerçekleştirilmesi ve organizasyonunda ihlaller tespit edildiğini aktardı.

Uruskiy, Devlet İnceleme Komisyonu'nun halen çalışmasına devam ettiğini ifade etti.

Uçak kazası

Ukrayna'nın Harkov kentinde 25 Eylül'de AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınında 3 bin 678 yeni vaka
Kenyalılar Kovid-19 salgınına karşı 3 gün dua edecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 215 bin 909'a yükseldi
İsrail'de karantinanın ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'da örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz

Benzer haberler

Ukrayna'daki uçak kazasının nedeninin teknik arıza ve uçuş ihlalleri olduğu açıklandı

Ukrayna'daki uçak kazasının nedeninin teknik arıza ve uçuş ihlalleri olduğu açıklandı

Ukrayna'da düşen askeri uçağın karakutusuna ulaşıldı

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü