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Dünya

Kenya'da okulda çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetti

Kenya'da bir okulda çıkan yangında 16 öğrencinin öldüğü bildirildi.

Gökhan Kavak  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Kenya'da okulda çıkan yangında 16 öğrenci hayatını kaybetti

Nairobi

Kenya polisi sözcüsü Resila Onyango, basına yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesinde bir okulda yangın çıktığı bilgisini paylaştı.

Çıkan yangında 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini açıklayan Onyango, 14 öğrencinin de ağır yaralandığı belirtti.

Onyango, yaralı öğrencilerin tedavi için hastaneye kaldırıldığını ifade ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kenya'da 2017'de bir okulda çıkan yangında 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.

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