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Dünya

AB'den Ukrayna'ya 40 milyon avro insani yardım

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın kış dönemine hazırlığına katkıda bulunmak üzere 40 milyon avro insani yardım sağlayacak.

Ata Ufuk Şeker  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
AB'den Ukrayna'ya 40 milyon avro insani yardım

Brüksel

BRÜKSEL (AA) - AB Komisyonu, son dönemde enerji altyapısına yönelik saldırılar yaşayan Ukrayna'ya kış dönemi öncesinde ilave insani yardımda bulunulacağını açıkladı.

Açıklamada, Ukraynalıların ihtiyaçları için 40 milyon avro yardım tahsis edildiği, bunun 35 milyon avrosunun Ukrayna'daki insani yardım projelerine, 5 milyon avrosunun da Moldova'daki Ukraynalılara destek için kullanılacağı kaydedildi.

Fonla, Ukrayna'nın soğuk kış aylarına hazırlanmasına yardımcı olunacağı belirtilen açıklamada, kaynakla hasarlı binaların onarılacağı, elektrik, ısıtma ve barınak gibi temel ihtiyaçlara da katkı verileceği bildirildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun Şubat 2022'den beri savaştan etkilenen Ukraynalı sivillere yönelik çeşitli yardım programlarına 966 milyon avro kaynak ayırdığı anımsatıldı.

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