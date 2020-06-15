Kenya'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bine yaklaştı
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 133 artarak 3 bin 727'ye yükseldi.
Abuja
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Kenya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde şimdiye kadar 115 bin 336 Kovid-19 testi yapıldı.
Son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 133 artarak 3 bin 727'ye ulaştı. Ülkede, 1286 vaka iyileşirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi.
Kenya'da hükümet, Kovid-19 önlemlerini temmuz başına kadar uzatma kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.