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Dünya

Netanyahu'dan 'ilhak aşamalı olarak uygulanabilir' açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin tek seferde değil de aşamalı olarak "ilhak" edilebileceğini söyledi.

Mustafa Deveci   | 15.06.2020
Netanyahu'dan 'ilhak aşamalı olarak uygulanabilir' açıklaması

Kudüs

İsrail basınında yer alan habere göre, Başbakan Netanyahu'nun emekli askeri yetkililerle yaptığı görüşmede, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı gündeme geldi.

Görüşmede Netanyahu, Batı Şeria'nın yüzde 30'unu "ilhak" etmeyi istediğini dile getirirken, Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ise bu fikre sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Washington yönetiminin kendisinden "ilhak" planını uygulamak için atacağı her adımda Gantz ile Ashkenazi'nin de onayını alınmasını talep ettiğini aktaran Netanyahu, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin tek seferde değil de aşamalı olarak "ilhak" edilebileceğini kaydetti.

Netanyahu ile Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

İsrail basını, koalisyonun hükümetinin iki ortağı Netanyahu ile Gantz arasında "ilhak" planının nasıl uygulanacağı konusunda bazı fikir ayrılıkları olduğunu belirtiyor.


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