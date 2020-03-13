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Dünya

Kenya'da ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Tufan Aktaş   | 13.03.2020
Kenya'da ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü

İstanbul

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, 5 Mart'ta ABD'den başkent Nairobi'ye İngiltere üzerinden dönen bir vatandaşlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığını bildirdi.

Karantinadaki hastanın sağlık durumun iyi olduğunu aktaran Magwe, bu kişinin temas kurduğu herkesin takip altına alındığını da vurguladı.

Afrika kıtasında Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki yaklaşık 160 virüs vakasının 3’ü ölümle sonuçlandı.

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