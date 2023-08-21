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Dünya

Kenya, Haiti'ye polis gücü gönderiyor

Doğu Afrika ülkesi Kenya, kaos ve şiddet olaylarında güvenliği sağlamak için Karayip ülkesi Haiti'ye polis gücü gönderiyor.

Gülsüm İncekaya  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Kenya, Haiti'ye polis gücü gönderiyor Mayıs ayında, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'da çete şiddetiyle mücadele kapsamında topluluk lideri Nertil Marcelin (30), mahalle sakinlerine kendilerini savunmaları için kesici aletler dağıttı.

İstanbul

Kenya basınındaki haberlere göre, Kenyalı polis güçleri, dün Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki Toussaint Louverture Havalimanı'na indi.

Ülkede tırmanan şiddet olaylarında güvenliğin sağlanması ve Haitili polislerin eğitimi için ülkeye davet edilen, üst düzey polis memurlarından oluşan yaklaşık 12 kişilik heyet, havalimanından zırhlı araçlarla ayrılarak ABD'nin büyükelçiliğine geçti.

BM'ye göre yaşananlar vahşet

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları yetkilileri, Haiti'de son dönemde yaşanan çete çatışmalarının da dahil olduğu şiddet olaylarına ilişkin 18 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, saldırıları kınamış ve olayları "vahşet" olarak nitelendirmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, bir haftada yaşanan şiddet olayları nedeniyle binlerce kişinin Port-au-Prince'den kaçtığını ifade etmişti.

Shamdasani, Haiti polis gücünün personel yetersizliğinden dolayı şiddet olaylarına müdahalede yetersiz kaldığını söylemişti.

Haiti'de 1 Ocak- 15 Ağustos'ta 2 bin 400'den fazla kişinin öldürüldüğü, 950'den fazla kişinin kaçırıldığı ve 902 kişinin yaralandığını belirten Shamdasani, Haiti'ye uluslararası destek sağlanması çağrısında bulunmuştu.

11 milyon nüfusu olan Haiti'de, 10 bin polis memuru var.

Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede, kronik hale gelen çete çatışmaları yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

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