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Dünya

Kazakistan'daki olaylarda 225 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan’da 2 Ocak’ta LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan ve ardından şiddetli protestolara dönüşen olaylarda 225 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Meiramgul Kussainova   | 15.01.2022
Kazakistan'daki olaylarda 225 kişi hayatını kaybetti

Nur Sultan

Kazakistan Başsavcılığı ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 Ocak'ta başlayan ve ülke genelinde protestolara dönüşen olaylara ilişkin bilgi verildi.

Olaylarda 3 bin 393'ü kolluk kuvvetleri olmak üzere toplamda 4 bin 353 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivil vatandaşlar, polis ve askerlerin de aralarında bulunduğu 225 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede 44’ü terör eylemi ve 15’i cinayet olmak üzere 546 davanın soruşturmasının sürdüğü ifade edildi.

Davalar kapsamında 446 kişinin de tutuklu yargılandığı aktarıldı.

10 bölgede OHAL kaldırıldı

Öte yandan 5 Ocak’ta ülkenin 3 büyükşehri ile 14 eyaletinde ilan edilen olağanüstü hal rejimi, bugünden itibaren 3 eyalette daha kaldırıldı. Böylece ülkede 1 büyükşehir ve 9 eyalette OHAL sona erdi.

6 Ocak’ta ülkeye konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün ülkeden çekilme süreci tamamlandı. Dün Belarus, Tacikistan, Ermenistan ve Kırgızistan askerleri çekilirken, bugün Rus askerleri tamamen ülkeden çıktı.

Kazakistan’daki olaylar

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri ülkenin eski başkenti Almatı’da şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Almatı’daki gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

5 Ocak’ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmiş ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ettikleri gerekçesiyle Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı vermişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 11 Ocak’ta Mecliste yaptığı konuşmada ise ülkede anayasal düzenin sağlandığını ve KGAÖ Barış Gücünün 10 gün içinde ülkeden çekileceğini bildirmişti.

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