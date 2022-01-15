Dolar
13.52
Euro
15.45
Altın
1,817.66
ETH/USDT
3,362.90
BTC/USDT
43,705.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İtalya'da aşı karşıtları meydanlara indi

İtalya'da Kovid-19 aşısı ve tedbirlerine karşı çıkan çok sayıda kişi, Roma ve Milano’da protesto etkinlikleri düzenledi.

Barış Seçkin   | 15.01.2022
İtalya'da aşı karşıtları meydanlara indi Fotoğraf: Riccardo De Luca - AA

Roma

Roma'daki San Giovanni Meydanı'nda düzenlenen oturma eyleminde, ülke genelinde seyahat ve pek çok sosyal faaliyet için zorunlu hale getirilen Kovid-19 aşısı yapıldığında ya da kısa süre önce hastalık geçirildiğinde veya son 48 saatte yapılan negatif sonuçlu test ile temin edilebilen “Yeşil Geçiş” belgesi ve Kovid-19 aşısı protesto edildi.

Başkentteki oturma eylemine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Çok sayıda protestocunun miting sırasında maske takmadığı görüldü. Mitingde zaman zaman göstericiler ile güvenlik güçleri arasında tansiyonun yükseldiği belirtildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'daki aşı karşıtı gösteri de 25 Nisan Meydanı'nda düzenlendi. Burada da Kovid-19 aşısı ve aşıyı şart koşan kısıtlayıcı tedbirlere tepki gösterildi.

Milano'daki gösteriye, aşı karşıtı görüşleriyle bilinen Fransız virolog Profesör Luc Montagnier’in de katılması dikkati çekti.

İtalya'da hükümet, ülkede Kovid-19'un baskın türü haline gelen Omicron varyantı nedeniyle hızlı vaka artışının önüne geçmek için 10 Ocak itibarıyla 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu ve aşısızların sosyal faaliyetlere girişlerini kısıtlayıcı bir dizi yeni tedbiri devreye sokmuştu.

Ülkede Kovid-19 salgınında son 24 saatte 180 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 308 kişi hayatını kaybetmişti.

İtalya'da bugün itibarıyla aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,7'yi buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da aşı karşıtları meydanlara indi
Türkiye'de 63 bin 967 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi
Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Aşı Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını azaltmada en etkili silah oldu
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor

Benzer haberler

İtalya'da aşı karşıtları meydanlara indi

İtalya'da aşı karşıtları meydanlara indi

AP Başkanı Sassoli, İtalya'daki törenle son yolculuğuna uğurlandı

İtalya'da son 24 saatte 196 bin 224 Kovid-19 vakası tespit edildi

Socios.com, Serie A ile iş birliği anlaşması yaptı

Socios.com, Serie A ile iş birliği anlaşması yaptı
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti