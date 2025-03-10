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Dünya

Kazakistan'da kar fırtınası etkili oluyor

Kazakistan’da kar fırtınası nedeniyle şehirler arası yollar ulaşıma kapandı, mahsur kalanların kurtarılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Meiramgul Kussainova  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Kazakistan'da kar fırtınası etkili oluyor Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Astana

Başkent Astana dahil ülkenin kuzey ve doğu kesimlerindeki şiddetli kar fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, başkentten tüm yönlerdeki çıkışların trafiğe kapalı olduğunu duyurdu.

Bakanlık, ekiplerce son iki günde kar fırtınası, şiddetli rüzgar ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yollarda mahsur kalan 62’si çocuk 318 kişi ile 38 aracın kurtarıldığını duyurdu.

Kötü hava koşulları yüzünden yollarda mahsur kalanlar için ek tren seferleri başlatıldı, halka uzak mesafelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Trafik akışının yavaşladığı Astana'da kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Uluslararası Astana Havalimanı'nda da bazı uçak seferlerinin ertelendiği bildirildi.

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