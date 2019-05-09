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Dünya

Katolik Kilisesinde cinsel istismara karşı ilk önlem

Papa Franciscus, ilk kez rahip ve piskoposlara, herhangi bir cinsel istismar iddiasını veya bunu örtbas etme girişimini Kilise yetkililerine bildirme talimatı verdi.

Şenhan Bolelli   | 09.05.2019
Katolik Kilisesinde cinsel istismara karşı ilk önlem

Madrid

Katolik Kilisesi, sessiz kaldığı yönünde eleştirildiği, son dönemlerde sıkça gündemde olan cinsel istismar skandallarına karşı adım atmaya başladı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, yayımladığı "Motu Propio" adlı Papalık belgesinde, Katolik Kilisesinde bir ilke imza atarak rahip ya da piskoposların herhangi bir cinsel istismar iddiasını veya bunu örtbas etme girişimini Kilise yetkililerine bildirmesi talimatını verdi.

Katolik Kilisesine bağlı dünyadaki tüm piskoposluk bölgelerinin cinsel istismar olaylarına karşı yeni önlemleri uygulaması emrini veren Papa, 1 Haziran 2020 tarihine kadar piskoposlukların kurum içi bilgilendirme yapılacak bir sistemi aktif duruma geçirmesini istedi.

Katolik Kilisesi cinsel istismar olayları ve bunları örtbas etme girişimleriyle ilgili iddiaları soruşturmak için ilk defa tüm dünyadaki kiliseler için bağlayıcılığı olan bir adım attı. Papalık belgesinde "halka kolayca ulaşılabilir raporların olduğu, istikrarlı, tek bir sistem" olacağından bahsedildi.

Diğer yandan söz konusu belgede, Katolik Kilisesinde cinsel istismara karışan din adamlarının sivil mahkemelerce yargılanmasının önünü açacak bir ibare yer almadığı görüldü.

Din adamlarının cinsel istismar skandallarına karşı Papa Franciscus başkanlığında dünyanın dört bir yanından gelen piskoposlar ve uzmanlar şubat ayında Vatikan'da toplantı yapmıştı.

Katolik Kilisesini protesto etmek için Roma'ya gelen cinsel istismar mağdurları, Kilisenin bu kanayan yaraya somut ve etkili çözüm bulmadığı eleştirilerini getirmişti.




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