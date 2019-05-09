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Dünya

BBC Prens Harry'nin oğlunu maymuna benzeten DJ'yi kovdu

BBC, Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın oğlunu şempanze olarak gösteren mesajı dolayısıyla DJ Danny Baker'ın işine son verdi.

Tayfun Salcı   | 09.05.2019
BBC Prens Harry'nin oğlunu maymuna benzeten DJ'yi kovdu

Londra

BBC, Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın oğlunu şempanze olarak gösteren mesajı dolayısıyla DJ Danny Baker'ın işine son verdi. 

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın pazartesi günü doğan oğlu hakkında şempanze benzetmesi yapan tweeti nedeniyle BBC Radyo 5'de program yapan Baker'ı kovdu.

Baker, Twitter hesabında, bir çifti takım elbise, palto ve şapka giydirilmiş bir şempanzeyle bir binayı terk ederken gösteren siyah beyaz bir fotoğrafı "Kraliyet ailesinin bebeği hastaneden çıkıyor." mesajıyla paylaşmıştı.

Baker'ın mesajı Sussex Düşesi'nin melez olmasına gönderme olarak yorumlanırken, DJ sosyal medyada ırkçılıkla suçlanmıştı.

Tepki çeken mesajını silen Baker, yanlış anlaşıldığını savunduğu mesajı dolayısıyla özür içeren yeni bir mesaj da paylaştı.

Sussex Düşesi'nin anne tarafı geçmişte ABD'ye getirilip köleleştirilmiş Afrikalı bir aileye, baba tarafı ise Avrupa kökenli bir aileye dayanıyor.

Çiftin Archie Harrison Mountbatten-Windsor adı verilen oğlu, İngiltere tahtının yedinci sıradaki varisi konumuna yerleşti.

Çift, geçen yılın mayıs ayında başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'de görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'ye Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Markle da Sussex Düşesi olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile 1997'de Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda bulunuyor.

ABD vatandaşı aktris Markle, kraliyet gelenekleri nedeniyle kariyerine son vererek eşi ve yeni ailesiyle hayır işleri ve vakıf çalışmalarında bulunuyor.

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