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Dünya

Karadeniz'de 'Sea Breeze-2020' tatbikatı başladı

Karadeniz'de, "Sea Breeze-2020" askeri tatbikatı başladı. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna'dan yaklaşık 2 bin askerin katılacağı bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 20.07.2020
Karadeniz'de 'Sea Breeze-2020' tatbikatı başladı

Kiev

Karadeniz'de, Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2020" başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna'dan yaklaşık 2 bin askerin katılacağı belirtildi.

Tatbikatta 20'den fazla savaş gemisi, uçak ve helikopterin yer alacağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatbikatın sadece deniz ve hava kısmının gerçekleştirileceği ifade edildi.

"Sea Breeze'nin amacı, Karadeniz bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlamaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, tatbikatın 7 gün süreceği belirtildi.

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