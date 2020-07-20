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Dünya

İspanya Kralı 6. Felipe'ye Katalonya'da protesto

Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da, Kral 6'ncı Felipe'nin Katalonya özerk yönetimine yaptığı ziyaret ayrılıkçı gruplar tarafından protesto edildi.

Şenhan Bolelli   | 20.07.2020
İspanya Kralı 6. Felipe'ye Katalonya'da protesto

Madrid

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla İspanya'daki 17 özerk yönetimi tek tek ziyaret eden Kral 6'ncı Felipe'nin Katalonya'ya yaptığı ziyaret olaylı geçti.

İspanyol devletine ve monarşiye karşı olan ayrılıkçı Katalan sivil toplum örgütleri, Tarragona kentine gelen Kral 6'ncı Felipe'yi protesto etmek için Barselona'nın Girona ve Figueres şehirleri arasındaki hızlı tren hatlarını sabote etti.

Demiryolu üzerinde lastik yakarak ulaşımı durduran ayrılıkçı grupların eylemi nedeniyle 14 tren seferinin iptal edildiği ve yaklaşık 2 bin yolcunun etkilendiği açıklandı.

Tarragona'nın Poblet ilçesindeki bir manastırı ziyaret eden Kral'ın geldiği bölge yakınlarında düzenlenen gösteriye ise polis müdahale etti.

Çıkan arbedenin ardından polisin 1 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Öte yandan, Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partiler ise polisin göstericilere müdahalesine tepki gösterdi.

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