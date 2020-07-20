Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
119,280.87
Altın
1,816.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Nevşehir Kalesi ve Tarihi Kayaşehir açılış töreni
logo
Dünya

Afganistan'da intihar saldırısında 8 asker öldü

Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetinin Saidabad ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında, 8 asker hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 20.07.2020
Afganistan'da intihar saldırısında 8 asker öldü Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Kabil

Afganistan Savunma Bakanlığı, Meydan Vardak vilayetinde intihar saldırısı düzenleyen kişinin, bomba yüklü araçla Saidabad ilçesinin Çagatu kavşağında askeri konvoyu hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırıda 8 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2 kişi iyileşti
Trump günlük Kovid-19 brifinglerine yeniden başlayacak
Hastaneden kaçtığı öne sürülen Kovid-19'lu kadın otobüs durağında baygın halde bulundu
İngiltere'de klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşısının güvenli olduğu açıklandı
New York 4. faz 'kısıtlı normalleşmeye' geçti

Benzer haberler

Afganistan'da intihar saldırısında 8 asker öldü

Afganistan'da intihar saldırısında 8 asker öldü

Hayırsever Türk doktorun Afganistan'da yaptırdığı okul hizmete açıldı

İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı

Afganistan'da art arda saldırılar: 6 ölü, 8 yaralı

Afganistan'da art arda saldırılar: 6 ölü, 8 yaralı
Afganistan'da Taliban saldırılarında son bir ayda 129 sivil öldürüldü

Afganistan'da Taliban saldırılarında son bir ayda 129 sivil öldürüldü
Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 6 güvenlik görevlisi öldü