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Dünya

Karadeniz'de mayınla mücadeleye yönelik "üçlü girişim" kuruluyor

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleyi birlikte yapacak.

Sarp Özer  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Karadeniz'de mayınla mücadeleye yönelik "üçlü girişim" kuruluyor

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargahı'nda, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru ile bir araya geldi.

Toplantıda, Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleyle ilgili birlikte çalışmaya yönelik "üçlü girişim" oluşturulması konusunda karar alındı.

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