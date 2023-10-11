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Dünya

ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarında beklenen azalmaya işaret ederek bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yükseltti.

Sibel Morrow  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

Ankara

EIA'nın "Eylül 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en büyük üreticisi Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimine yönelik gönüllü kesintiyi bu yıl sonuna kadar uzatma kararının ardından küresel petrol stoklarında yılın son çeyreğinde beklenen azalmanın fiyatları yukarı yönlü destekleyeceği tahmin ediliyor.

Bu çerçevede, Brent türü ham petrolün varil fiyatının yıl sonuna kadar 84,46 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 82,62 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 79,65 dolar olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 77,79 dolar olarak öngörülmüştü.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 88,22 dolar, WTI türü ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 83,22 dolar olması bekleniyor.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi yükseliyor

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 780 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 11 milyon 910 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2024'te üretimin 13 milyon 160 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 101 milyon 180 bin varil, gelecek yıl da 102 milyon 880 bin varil olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu artışın daha çok ABD, Brezilya, Kanada ve Guyana olmak üzere OPEC dışı ülkeler kaynaklı olacağı değerlendiriliyor.

OPEC ülkelerinde ise ham petrol üretiminin bu yıl günlük yaklaşık 800 bin varil azalarak 27,91 milyon varil, gelecek yıl ise günlük 28,3 milyon varil olması bekleniyor.

Öte yandan, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 100,9 milyon varil, gelecek yıl 102,3 milyon varil olacağı öngörülüyor.

OECD ülkelerinde talebin bu yıl geçen yıla oranla 150 bin varil artarak 45,8 milyon varil, gelecek yıl ise günlük 45,7 milyon varil olacağı hesaplanıyor. OECD dışı ülkelerde ise talebin geçen yıl ile karşılaştırıldığında 1,66 milyon varil artarak günlük 55,17 milyon varil, gelecek yıl ise 56,56 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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