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Dünya

Karadağ'daki 80 Türk vatandaşı ülkeden ayrıldı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapatılmasının ardından Karadağ'da kalan Türk vatandaşları, Podgorica Havalimanı'ndan kalkan uçakla ülkeden ayrıldı.

Lejla Biogradlija   | 22.04.2020
Karadağ'daki 80 Türk vatandaşı ülkeden ayrıldı Fotoğraf: Milos Vujovic/AA

Podgorica

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliği ile Karadağ Hükümeti iş birliğinde, Karadağ Havayolları tarafından gerçekleştirilen özel seferle 80 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye gitti.

Karadağ'daki 80 Türk vatandaşı ülkeden ayrıldı

Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, burada yaptığı açıklamada, Türk hükümeti tarafından Karadağ Havayollarına verilen özel izinle bu uçuşun yapıldığını belirterek, "Bu iş birliği çok güzel bir iş birliği. Bundan son derece memnunuz. 24 Nisan'da ise Türk Hava Yollarının uçuşuyla 150 vatandaşımız daha yurda dönecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye giden yolculardan Recep Kaya ise Türkiye'nin Podgorica Büyükelçiliğine yardımları için teşekkür ederek, ülkeye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşlara kapalı olan Podgorica Havalimanı'ndan yalnızca özel izinle sefer yapılabiliyor. Karadağ'da bulunan 479 Türk vatandaşı, daha önce yapılan özel seferlerle yurda dönmüştü.

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