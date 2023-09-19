Karabağ'daki Ermeni güçlerinin açtığı ateşte 2 Azerbaycan askeri yaralandı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerinin açtığı ateşte 2 Azerbaycan askerinin yaralandığını bildirdi.
Bakü
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saat 11.45 sularında Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki Ağdam istikametindeki mevzilerinin yasa dışı Ermeni güçlerince havan topları ve farklı kalibreli silahlarla ateş altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, açılan ateş sonucunda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin de misillemede bulunduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.