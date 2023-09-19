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Dünya

BM, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından İdlib'e insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaklaşık 2,5 ay sonra 17 tır insani yardım ulaştırdı.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
BM, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından İdlib'e insani yardım gönderdi

İdlib

BM'nin yardımlarını taşıyan 17 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Yardımlar arasında kırtasiye, gıda, barınma, sağlık ve hijyen malzemeleri bulunuyor.

Araçlardaki insani yardım malzemeleri, İdlib kent merkezi ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

BM'nin sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin 10 Temmuz'da dolmasının ardından Suriye'nin kuzeybatısına yardım gönderilmemişti.

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