BM, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından İdlib'e insani yardım gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaklaşık 2,5 ay sonra 17 tır insani yardım ulaştırdı.
İdlib
BM'nin yardımlarını taşıyan 17 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Yardımlar arasında kırtasiye, gıda, barınma, sağlık ve hijyen malzemeleri bulunuyor.
Araçlardaki insani yardım malzemeleri, İdlib kent merkezi ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
BM'nin sınır ötesi yardım mekanizmasının görev süresinin 10 Temmuz'da dolmasının ardından Suriye'nin kuzeybatısına yardım gönderilmemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.