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Dünya

Kanada'nın British Columbia eyaletinde liman işçileri greve gitti

Kanada ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olan British Columbia'da liman işçileri greve gitti.

Seyit Aydoğan  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Kanada'nın British Columbia eyaletinde liman işçileri greve gitti Vancouver Limanı

Toronto

Kanada Uluslararası Uzun Kıyı ve Depo İşçileri Sendikası, eyaletteki 30'dan fazla limanda çalışan 7 bini aşkın işçi adına yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını ve greve başlandığını duyurdu.

British Columbia Denizcilik İşverenleri Derneğinden yapılan açıklamada da şubat ayından bu yana yürütülen görüşmelerde olumlu bir sonuca varılamadığı belirtildi.

Tarafların anlaşması için devreye giren Çalışma Bakanı Seamus O'Regan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Burada neyin tehlikede olduğunu herkes anlıyor." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, grev kararını "Kanada ekonomisi için büyük zarar" olarak değerlendirdi.

Kanada dış ticaretinin yaklaşık dörtte biri bu limanlardan yapılıyor

Uzmanlar, grevin ana merkezleri olan Vancouver ve Prince Rupert limanlarının günlük 800 milyon dolarlık mal akışıyla Kanada ticaretinin "çok önemli" noktalarından olduğuna, bu limanların ülkenin toplam ithalat ve ihracatının yaklaşık dörtte birine ev sahipliği yaptığına dikkati çekiyor.

Grev süresince British Columbia eyaletindeki 30'dan fazla limanda iş durdurma nedeniyle ithalat ve ihracat kesintiye uğrayacak.

Öte yandan, British Columbia Denizcilik İşverenleri Derneği, grevin, Vancouver, Prince Rupert ve Vancouver Island'a yanaşan yolcu gemilerini etkilemeyeceğini açıkladı.

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