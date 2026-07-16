[1/12] Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı.

[2/12] Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

[3/12] Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

[4/12] Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

[5/12] Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

[6/12] Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

[7/12] Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

[8/12] Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

[9/12] Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

[10/12] Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

[11/12] Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

[12/12] Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde, Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanlar nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşandı. Yetkililer, bu durumun özellikle astım hastaları veya diğer kronik sağlık sorunları bulunan kişilerin nefes almasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.