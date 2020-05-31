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Dünya, Koronavirüs

Kanada'daki Kovid-19 vaka sayısı 90 bini geçti

Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı son 48 saatte 2 bin 671 artarak 90 bin 190’a çıktı.

Seyit Aydoğan   | 31.05.2020
Kanada'daki Kovid-19 vaka sayısı 90 bini geçti

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 48 saatte 2 bin 671 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Böylece vaka sayısı 90 bin 190’a yükseldi. Kovid-19 kaynaklı ölümler de son 48 saatte 278 artarak 7 bin 136’ya çıktı.

100’den fazla yolcusu olan gemiler Kanada sularına giremeyecek 

Bu arada Federal Ulaştırma Bakanlığı, başta kruvaziyerler olmak üzere 100’den fazla yolcusu bulunan gemilerin, Kanada limanlarına girişlerine getirilen yasağın uzatıldığını açıkladı. Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 100'den fazla yolcusu olan gemilerin Kanada sularına giriş yasağının 31 Ekim 2020'ye kadar uzatıldığını söyledi.

Hükümetin salgının başladığı mart ayında aldığı kararla 1 Temmuz 2020'ye kadar 500'den fazla yolcuya sahip gemilerin Kanada kara sularına girişini yasakladığını hatırlatan Garneau, bu yasağın genişletilerek uzatıldığını ifade etti.

Geçen yıl 140 kruvaziyer, Kanada limanlarına iki milyondan fazla ziyaretçi getirmişti. Bakan Garneau, sektörün zararının telafisi için Bakanlık olarak çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

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