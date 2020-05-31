Kanada'daki Kovid-19 vaka sayısı 90 bini geçti
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı son 48 saatte 2 bin 671 artarak 90 bin 190’a çıktı.
Toronto
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Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 48 saatte 2 bin 671 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Böylece vaka sayısı 90 bin 190’a yükseldi. Kovid-19 kaynaklı ölümler de son 48 saatte 278 artarak 7 bin 136’ya çıktı.
100’den fazla yolcusu olan gemiler Kanada sularına giremeyecek
Bu arada Federal Ulaştırma Bakanlığı, başta kruvaziyerler olmak üzere 100’den fazla yolcusu bulunan gemilerin, Kanada limanlarına girişlerine getirilen yasağın uzatıldığını açıkladı. Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 100'den fazla yolcusu olan gemilerin Kanada sularına giriş yasağının 31 Ekim 2020'ye kadar uzatıldığını söyledi.
Hükümetin salgının başladığı mart ayında aldığı kararla 1 Temmuz 2020'ye kadar 500'den fazla yolcuya sahip gemilerin Kanada kara sularına girişini yasakladığını hatırlatan Garneau, bu yasağın genişletilerek uzatıldığını ifade etti.
Geçen yıl 140 kruvaziyer, Kanada limanlarına iki milyondan fazla ziyaretçi getirmişti. Bakan Garneau, sektörün zararının telafisi için Bakanlık olarak çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.