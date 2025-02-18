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Dünya

Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı

Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı

Ankara

CTV News'in haberine göre, eyaletin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı.

Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği görülüyor.

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