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Dünya, Koronavirüs

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 751'e yükseldi

Kanada’da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 193 artarak 7 bin 751'e ulaştı.

Seyit Aydoğan   | 06.06.2020
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 751'e yükseldi

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgını ile ilgili verilerini güncelledi.

Buna göre, son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 193 artarak 7 bin 751’e, toplam vaka sayısı da 381 artarak 94 bin 328’e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 824 bin 857 kişiye Kovid-19 testi uygulandı. Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 tedavisi görerek iyileşenlerin sayısının da 52 bin 545 olduğunu açıkladı.

Kovid-19’un halka anlatılması için 88 milyon dolarlık kampanya

Bu arada Başbakan Justin Trudeau hükümeti, Kovid-19’un her açıdan halka anlatılmasını sağlamak amacıyla 88 milyon Kanada doları (yaklaşık 444 milyon lira) tutarında reklam ve tanıtım kampanyası düzenleyecek.

Kampanyayla ilgili basına bilgi veren Başbakanlık Özel Konsey Sözcüsü Stephane Shank, Kanada Halk Sağlığı Kurumunun yürüttüğü kampanyanın genişletileceğini belirterek, paranın Kanadalıların Kovid-19’a karşı nasıl güvenli ve sağlıklı kalabilecekleri, hükümet programlarına nasıl erişileceği gibi ana başlıklarda kullanılacağını ifade etti.

Shank, "Bu kampanya ile dört ana alanda salgın boyunca Kanadalılara kritik bilgi sunmaya devam edilecek. Bunlar, halk sağlığı bilgileri, bireyler ve iş yerleri için finansal destek, turizm sektörü için seyahat tavsiyeleri ve kamu güvenliği ve güvenlik bilgileri." dedi.

Öte yandan parlamentodaki muhalefet partileri ise Kovid-19’un getirdiği sıkıntılara karşı, 88 milyon dolarlık kaynağın reklam ve tanıtıma harcanmasına tepki göstererek, paranın sağlık sektörünün ihtiyaçları için kullanılmasını istedi.

Ekvador ve Kolombiya'da ölümler artıyor

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 48 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 3 bin 534'e, vaka sayısı ise 609 artarak 41 bin 575'e ulaştı.

Kolombiya'da ise ulusal basında çıkan haberlere göre, ölenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 1145 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı ise 1515 artarak 36 bin 635'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 13 bin 638 oldu.


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