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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Haş ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 06.06.2020
Afganistan'da bombalı saldırıda 11 polis hayatını kaybetti

Afganistan

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Haş ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 polis yaşamını yitirdi. 

Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Haş ilçesinin Durhan bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polislerin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 11 polisin hayatını kaybettiğini belirten Ruhani, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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