Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100'e çıktı
Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 40 artarak 100'e ulaştı.
Toronto
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Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı, son iki günde 5 bin 655'ten 8 bin 490'a, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40 artışla 100'e çıktı.
Başbakan Justin Trudeau da düzenlediği basın toplantısında, sağlık kuruluşlarında solunum cihazı ve koruyucu ekipman ihtiyacı olduğunu söyledi.
Trudeau, başta solunum cihazı ve N-95 tipi maske olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli malzeme ve ekipmanların ülke içinde üretilmesi için 2 milyar dolar ödenek tahsis edildiğini dile getirdi.
24 bin asker seferberliğe çağrıldı
Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan da Kovid-19 salgınıyla mücadelede 24 bin askerin seferberlik görevine çağrıldığını duyurdu.
Sajjan bu sayının, Kanada'nın tüm askeri gücünün yaklaşık dörtte birine tekabül ettiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.