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Dünya, Koronavirüs

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son 48 saatte 87 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 48 saatte 87 artarak 8 bin 307'ye çıktı.

Seyit Aydoğan   | 18.06.2020
Kanada'da Kovid-19 nedeniyle son 48 saatte 87 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Joao De Franco/AA

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 2 gün önce 100 bin 391 olan vaka sayısı, son 48 saatte 683 artarak 101 bin 74'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise son 48 saatte 87 artarak 8 bin 220'den 8 bin 307'ye yükseldi.

Toplam test sayısının 2 milyon 254 bin 484 olduğu ülkede, iyileşen hasta sayısı 62 bin 17 olarak kayıtlara geçti.

Bu arada, Kanada'da Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana virüs nedeniyle 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

AA muhabirinin Kanada'daki diplomatik temsilciliklerden edindiği bilgiye göre, başkent Ottawa’daki Türkiye Büyükelçiliği, Montreal ve Vancouver’daki başkonsolosluk görev bölgelerindeki Türk vatandaşlarından şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Kanada’da hayatını kaybeden tek Türk vatandaşının Toronto’da ikamet eden 68 yaşındaki bir erkek olduğu öğrenildi.

Trudeau, Kovid-19 yardımlarının süresini 2 ay daha uzattı

Öte yandan, Kanada Federal Hükümeti’nin salgını nedeniyle işlerinden olan Kanadalılara sağladığı mali desteğin uygulanma süresi 2 ay daha uzatıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, haftada 500 dolarlık Kanada Acil Müdahale Yardımının süresinin 8 hafta uzatıldığını bildirdi.

Trudeau, tüm sektörler için geri dönüşün uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, "Gerçek şu ki iş yerlerini yeniden açmaya başlasak bile birçok insan iş ararken faturalarını ödemek için bu desteğe ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

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