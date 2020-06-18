Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 270 bini aştı
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 270 bini geçti, 7 bin 249 kişi yaşamını yitirdi.
Hartum
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Afrika genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 270 bini geçti, 7 bin 249 kişi yaşamını yitirdi.
Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 79 artarak 270 bin 660’a yükseldi.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 223 artışla, 7 bin 249'a çıktı.
Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybı 1850 ölümle Mısır'da görüldü. Bu ülkeyi 1674 ölümle Güney Afrika, 799 kayıpla Cezayir, 487 ölümle Sudan ve 469 kayıpla Nijerya izledi.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (80 bin 412), Mısır (49 bin 219), Nijerya (17 bin 735), Gana (12 bin 590) ve Cezayir (11 bin 268) olarak sıralandı.
Afrika'da iyileşen hasta sayısı da 125 bini geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.