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Dünya

Kanada’nın British Columbia eyaletinde 2021'de 2 bin 224 kişi uyuşturucudan öldü

Kanada’nın batı eyaleti British Columbia’da geçen yıl 2 bin 224 kişinin uyuşturucu kullanmaktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Seyit Aydoğan   | 10.02.2022
Kanada’nın British Columbia eyaletinde 2021'de 2 bin 224 kişi uyuşturucudan öldü

Toronto

Eyalet Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, 2020 yılında 1716 kişinin uyuşturucu kullanımından hayatını kaybettiğini aktardı.

Lapointe, geçen yıl ise 2 bin 224 kişinin aşırı doz uyuşturucu yüzünden öldüğünü duyurdu.

Günde ortalama 6,1 kişinin aşırı doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Lapointe, "Karşılaştırma yapmak istersek Kovid-19 ölümleri 12'nci sırada." dedi.

Lapointe, eyalet genelindeki ölüm nedenleri sıralamasında uyuşturucu ölümlerinin kanserden sonra ikinci sırada olduğunu kaydetti.

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