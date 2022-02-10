Kanada’nın British Columbia eyaletinde 2021'de 2 bin 224 kişi uyuşturucudan öldü
Kanada’nın batı eyaleti British Columbia’da geçen yıl 2 bin 224 kişinin uyuşturucu kullanmaktan hayatını kaybettiği bildirildi.
Toronto
Eyalet Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, 2020 yılında 1716 kişinin uyuşturucu kullanımından hayatını kaybettiğini aktardı.
Lapointe, geçen yıl ise 2 bin 224 kişinin aşırı doz uyuşturucu yüzünden öldüğünü duyurdu.
Günde ortalama 6,1 kişinin aşırı doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Lapointe, "Karşılaştırma yapmak istersek Kovid-19 ölümleri 12'nci sırada." dedi.
Lapointe, eyalet genelindeki ölüm nedenleri sıralamasında uyuşturucu ölümlerinin kanserden sonra ikinci sırada olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.