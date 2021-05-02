Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kanada’da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti

Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son bir haftada 571 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Seyit Aydoğan   | 02.05.2021
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta vaka sayısı 50 bin 61 artarak 1 milyon 176 bin 978’den 1 milyon 227 bin 39'a çıktı.

Aynı dönemde 23 bin 690 olan Kovid-19 ölümleri 571 artarak 24 bin 261'e yükseldi.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 1 milyon 119 bin 239 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık kuruluşlarında bugüne dek 31 milyon 590 bin 568 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 13 milyon 646 bin 12 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, tam aşılama uygulanan kişi sayısı 1 milyon 20 bin 376'ya ulaştı.

Uluslararası seyahatler için sertifika arayışı sürüyor

Kanada hükümetinin, salgın nedeniyle kısıtlı olan uluslararası seyahatleri kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek Kovid-19 aşı sertifika sistemlerinin geliştirilmesi hakkında uluslararası ortaklarla arayış içinde olduğu belirtildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanı Patty Hajdu, CBC’de katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Hükümetinin "aşı pasaportları" kavramını benimsediğini ve aşılanmış Kanadalıların tekrar uluslararası seyahat etmelerine izin verecek bir tür sertifika bulacağını belirten Hadju, şunları söyledi:

"G7 üyesi meslektaşlarımla buna bir tür standartlaştırılmış yaklaşımla nasıl sahip olabileceğimize dair düzenli olarak görüşüyorum. Buna halen de devam ediyoruz. Kanadalılar seyahat etmek isteyecek. Yıllar içinde diğer seyahat gereksinimlerinde değişiklikler olduğu gibi Kanadalıların da uluslararası seyahat edebilmek için hazırlıklı olmaları gerekiyor. Biz de bunun için gerekeni yapacağız."

Hadju, Avrupa Birliği (AB) ile ABD’nin Avrupa'nın Dijital Yeşil Sertifika programı hakkında görüştüklerini aktararak, kendilerinin de mevcut seçeneklerden en iyi olanı bulmak için çalıştığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da uygulanan Kovid-19 aşıları, 80 yaş üstündeki ölümleri azalttı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 576 bini geçti

Benzer haberler

Kanada’da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti

Kanada’da Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 571 kişi hayatını kaybetti

Kanada’da Kovid-19 önlemleri altında mobil iftar

Kanada Türk Dernekleri Federasyonu ve Türk Asamblesi’nden 1915 olayları açıklaması

Kanada'da Quebec Yüksek Mahkemesi dini sembol yasağını anayasaya uygun buldu

Kanada'da Quebec Yüksek Mahkemesi dini sembol yasağını anayasaya uygun buldu
Kanada’daki Türklerden, Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslümanlara ramazan yardımı

Kanada’daki Türklerden, Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslümanlara ramazan yardımı
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 591'e çıktı

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 591'e çıktı