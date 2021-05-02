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Dünya

Çin Büyükelçiliği, ABD'yi 'Müslüman ülkelere ölüm götüren' şeklinde tasvir eden paylaşımını geri aldı

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, ABD'yi "Müslüman ülkelerin kapısına ölüm götüren" şeklinde tasvir eden sosyal medya paylaşımını geri çekti.

Ahmet Furkan Mercan   | 02.05.2021
Çin Büyükelçiliği, ABD'yi 'Müslüman ülkelere ölüm götüren' şeklinde tasvir eden paylaşımını geri aldı

Tokyo

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı Twitter'dan, tırpanında İsrail bayrağı taşıyan, ABD bayrağına kuşanmış ölüm meleğinin Müslüman ülkelere uğradığı bir çizim yayımlandı.

Çizimde, kapıları açılan Irak, Libya ve Suriye'den kan sızdığı ve ölüm meleğinin şu an Mısır'ın kapısını çaldığı tasvir edildi.

Tasvirin üstünde ise Japonca "ABD 'demokrasi' getirince, bunlar meydana geliyor." ifadesi yer aldı.

Büyükelçilik, Twitter kullanıcılarının "Bu bir büyükelçiliğin işi midir?", "Resimden ürperdim." gibi eleştirel yorumları sonrası paylaşımını geri çekti.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği ise, Twitter paylaşımında, "Tiksindirici paylaşıma tepki veren Japon dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kökleri ortak değerlere dayanan ABD-Japonya ittifakının bir diğer örneği." ifadelerini kullandı.

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