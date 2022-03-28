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Dünya

Kanada, 88 adet F-35 savaş uçağı alacak

Kanada'nın, hava kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 88 adet F-35 uçağı alacağı açıklandı.

Seyit Aydoğan   | 28.03.2022
Kanada, 88 adet F-35 savaş uçağı alacak

Toronto

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, Ulusal Tedarik Bakanı Filomena Tassi ile düzenlediği basın toplantısında, 88 yeni savaş uçağı almayı planladıklarını ve bu alım için 19 milyar dolar bütçe ayrıldığını duyurdu.

Anand, bunun, ABD savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen savaş uçağı satın alma anlaşmasının resmi olarak yapıldığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Bakan Anand, şirket ile nihai müzakerelere başladıklarını ve yıl sonuna kadar da tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Martin ile müzakerelerin durması ya da olumsuz sonuçlanması halinde, Gripen avcı uçağı alımı için İsveç şirketi Saab ile görüşmeleri başlatma seçeneğine sahip olduklarını anlatan Bakan Anand, anlaşma sağlanması halinde ilk F-35 savaş uçağının 2025 ve son uçağın da 2032 yılında teslim edileceğini bildirdi.

Bakan Anand, F-35 alımının, Kanada'nın Kuzey Kutbu egemenliğini artıracağını belirtti.

Kanada Ulusal Tedarik Bakanı Filomena Tassi de bu satın alımın, son 30 yıldır Kanada Hava Kuvvetlerine yapılan en önemli yatırım olacağını ifade etti.

Tassi, yeni nesil savaş uçaklarının Kanadalıların güvenliğini korumak için gerekli olduğuna işaret ederek, "Kanadalılar Silahlı Kuvvetlerinden büyük gurur duyarlar. Kanadalılar için, ülkeyi emniyette ve güvende tutmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından emin olmak önemlidir." diye konuştu.

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