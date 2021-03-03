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Dünya

Kabil'de din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz silahlı saldırıda öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 03.03.2021
Kabil'de din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz silahlı saldırıda öldü Fotoğraf: Mir Ahmad Firooz/AA

Afganistan

Afganistan'da, Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kunduz Vilayeti Alimler Şurası Eski Başkanı Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz'in, Kabil'in Sarak Cakşan bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Faramarz, saldırı sonucu Mevlevi Faiz'in yaşamını yitirdiğini ve saldırganların olaydan sonra bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Afganistan'da son 4 aydır, özellikle büyük kentlerde, suikast dalgası devam ediyor. Bu suikast dalgasının hedefinde ise gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Öte yandan dün akşam ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde Enikas televizyon kanalında çalışan 3 kadın personel uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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