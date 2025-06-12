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Dünya, Savunma sanayisi

KAAN, Endonezya Savunma Fuarı'nda sergilendi

Milli muharip uçak KAAN savaş uçağının maketi, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen "Endonezya Savunma Fuarı'nda (Indo Defence Expo) sergilendi.

12.06.2025 - Güncelleme : 12.06.2025
KAAN, Endonezya Savunma Fuarı'nda sergilendi

Cakarta

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 48 milli muharip uçak KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek.

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Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden biri olan KAAN, fuarda ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

12.06.2025


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