KAAN, Endonezya Savunma Fuarı'nda sergilendi
Milli muharip uçak KAAN savaş uçağının maketi, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen "Endonezya Savunma Fuarı'nda (Indo Defence Expo) sergilendi.
Cakarta
Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde 48 milli muharip uçak KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek.
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Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden biri olan KAAN, fuarda ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.