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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da uzmanlardan Kovid-19'a karşı ülke geneli için olağanüstü hal çağrısı

Japonya'da uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artış trendini koruması nedeniyle olağanüstü halin ülke geneline genişletilmesi çağrısında bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 05.08.2021
Japonya'da uzmanlardan Kovid-19'a karşı ülke geneli için olağanüstü hal çağrısı

Tokyo

Temsilciler Meclisi oturumunda konuşan hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Omi Şigeru, ülke genelinde salgının durumuna değindi.

Son bir haftada gidişatın günlük 10 bin vaka seviyelerinde seyrettiğine işaret eden Omi, virüsün Delta varyantının etkisini gösterdiğini belirtti.

Omi, Japon halkının Kovid-19'a ve kısmi olağanüstü hallere alışmaya başladığını savunarak, olağanüstü halin ülke geneline genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkede halihazırda Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba eyaletleri ile güneydeki Osaka kenti ile Okinawa adasında uygulanan olağanüstü hal ay sonuna kadar sürecek.

Japonya'da salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısına dün ulaşıldı. Vaka sayısı dün 14 bin 207 artarak 971 bin 904'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 artışla 15 bin 246'ya yükseldi. Ülke genelinde 777 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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