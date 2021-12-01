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Dünya

Japonya'da Kovid-19'un ilk 'Omicron' vakası sonrası tedbirler artırılacak

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omicron" varyantının ilk vakası sonrası tedbirleri artıracak.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.12.2021
Japonya'da Kovid-19'un ilk 'Omicron' vakası sonrası tedbirler artırılacak

Tokyo

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, ilk vaka sonrası, sınır kapılarını kapatmanın "varyanta ilişkin belirginliğin artmasına kadar geçici bir çözüm" olacağını bildirdi.

"Bilinmeyen bir riskle karşı karşıya kalındığından her tedbiri almak en iyisidir" diyen ve "en kötü senaryoya göre hazırlık yapacaklarını" belirten Kişida, Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki ile bir araya gelerek varyanta karşı alınacak tedbirleri görüşeceğini söyledi.

Japonya 1 Aralık'tan itibaren ülkeye kabul edilen günlük yolcu sayısını 5 binden 3 bin 500'e indirdi.

Tokyo'daki Narita Havalimanı'na ulaşan 30 yaşlarında Namibyalı bir diplomatın yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştı. Namibyalı diplomatın virüsün Omicron varyantını taşıdığı bildirilmişti.

Kyodo ajansı ve kamu yayıncısı NHK, bunun, Japonya'daki ilk Omicron varyantı vakası olduğunu duyurmuştu.

Hükümet hafta sonu Mozambik, Malavi, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika, Zimbabve ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine eklemişti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 727 bin 675’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 373’e yükseldi. Ülke genelinde 41 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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