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Dünya

Fransa, balıkçılık krizinde İngiltere'ye misilleme tehdidini yineledi

Yusuf Özcan   | 30.11.2021
Fransa, balıkçılık krizinde İngiltere'ye misilleme tehdidini yineledi

Paris

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, balıkçılık krizine 10 Aralık'a kadar çözüm bulmaması halinde İngiltere'ye yönelik misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini bildirdi.

Girardin, Ouest France gazetesine verdiği demeçte, İngiltere'nin İngiliz kara sularında avlanmaları için 154 Fransız balıkçıya "hala" lisans vermediğini belirtti.

İngiltere'yi Avrupa Birliği'nin (AB) "dayanışmasını test etmekle" suçlayan Girardin, 10 Aralık'a kadar İngiltere ile yaşanan sorunu çözmeye çalışacaklarını aktardı.

Girardin, Londra yönetiminin bu tarihe kadar Fransız balıkçılara lisans vermemesi halinde AB'nin gerekeni yapacağını, hukuki yollara başvuracaklarını ve misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini kaydetti.

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Fransa ve AB'nin, bu sorunun çözümü için 10 Aralık'a kadar İngiltere ile müzakereleri sürdüreceğini söylemişti. Beaune, bu tarihe kadar çözüm bulunmaması halinde müzakereleri durduracaklarını açıklamıştı.

Fransa ve İngiltere arasında yaklaşık 11 aydır devam eden balıkçılık hak ve kotalarına ilişkin anlaşmazlık, her iki ülkenin liderlerinin söylemlerini giderek sertleştirmesiyle büyüdü.

Beaune, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, İngiltere ile yapılan görüşmelerde balıkçılık krizinde bir çözüm bulunmaması halinde planladıkları misilleme önlemlerini hayata geçireceklerini söylemişti.

Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalini yasaklamak ve İngiliz gemilerinin birkaçı dışında ülkedeki tüm limanlara erişimini engellemekle tehdit etmişti.

Balıkçılık sorunu

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor.

Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan Ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.

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