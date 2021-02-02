Euro
8.61
Dolar
7.15
BIST 100
1,516.04
Altın
1,849.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılıyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatıldı

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse karşı uygulanan olağanüstü hal süresinin 7 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 02.02.2021
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatıldı

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başbakan Suga düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı tedbirler çerçevesinde 11 eyalette uygulanan ve 7 Şubat'ta sona ermesi öngörülen OHAL'in, 10 eyalette 7 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Suga, söz konusu kararı hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi üzerine aldıklarını söyledi.

Ülke genelinde vaka sayılarının düşmeye başladığına dikkati çeken Suga, "Bunda yeme içme yerlerine yönelik tedbirlerin etkili olduğunu düşünüyorum ancak OHAL'i sürdürerek hastanelerde yatan ağır hasta sayısını düşürmeliyiz." dedi.

OHAL başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ve ülkenin farklı bölgelerindeki Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka'da 7 Mart’a kadar sürecek.

Toçigi eyaletinde ise OHAL 7 Şubat'ta sona erecek.

Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette 7 Ocak'ta ilan edilen OHAL uygulamasının, ülke nüfusunun yarısının yaşadığı 11 eyalete yaygınlaştırılması kararı 13 Ocak'ta alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti
Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatıldı
Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyetinin Vuhan'daki incelemeleri sürüyor

Benzer haberler

Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatıldı

Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatıldı

Japonya'da Kovid-19 salgınında 'Evde kal' çağrısına uymayan iktidar koalisyonu milletvekili istifa etti

Japonya’da Kovid-19'a karşı OHAL 7 Mart'a kadar uzatılıyor

Japonya'dan ülkedeki ABD güçleri için 1 yıllık geçici maliyet paylaşımı anlaşması teklifi

Japonya'dan ülkedeki ABD güçleri için 1 yıllık geçici maliyet paylaşımı anlaşması teklifi
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak

Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL uzatılacak
Japonya’da kuş gribi nedeniyle milyonlarca hayvanın itlaf edildiği çiftliklerin yüzde 90'ı kusurlu bulundu

Japonya’da kuş gribi nedeniyle milyonlarca hayvanın itlaf edildiği çiftliklerin yüzde 90'ı kusurlu bulundu