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Dünya

Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düştü

İsrail ordusu, bir insansız hava aracının (İHA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düştüğünü duyurdu.

Esat Fırat   | 02.02.2021
Gazze'de İsrail'e ait bir İHA düştü

Quds

Ordunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun son operasyonu sırasında, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir İHA düştü, bilgi sızıntısı korkusu yok." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Gazze'deki güvenlik kaynakları ise İsrail'e ait İHA'nın Hamas'a bağlı güvenlik güçlerince ele geçirildiğini belirtti.

Filistinli direniş grupları dün de Gazze'nin kuzeyinde İsrail'e ait bir İHA'yı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

İsrail, İHA'ları Gazze'ye ilişkin istihbarat toplamak amacıyla kullanıyor.

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