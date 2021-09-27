Dolar
8.86
Euro
10.38
Altın
1,759.61
ETH/USDT
3,085.90
BTC/USDT
43,740.00
BIST 100
1,393.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle OHAL'in kaldırılması bekleniyor

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, Kovid-19 vaka eğiliminin düşüş seyrine girdiğini belirterek, olağanüstü hali (OHAL) ay sonunda kaldırmayı düşündüklerini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.09.2021
Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle OHAL'in kaldırılması bekleniyor

Tokyo

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına denk gelen yaz aylarında günlük vaka sayılarının 25 bin seviyelerinde seyrettiğini anımsattı.

Oranlarda önemli ölçüde düşüş yaşandığını ve son iki haftada günlük 3 bin civarındaki vaka sayılarını "iyileşme" olarak gördüklerini kaydeden Suga, "Durum belli ölçüde daha iyiye doğru yöneldi." dedi.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin vereceği tavsiyeyi bekleyeceklerini belirten Suga, 30 Eylül'de kaldırılması planlanan OHAL'e yönelik resmi kararı bu hafta içinde açıklayacağı sinyalini verdi.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa da salgının gidişatı göz önüne alındığında OHAL'in kaldırılması kararı alabileceklerini ancak "günlük hayata yönelik bazı sınırlamaların sürebileceğini" söyledi.

OHAL Japonya'da başkent Tokyo ile çevre metropolleri dahil halihazırda 19 eyalette uygulanıyor.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 695 bin 477’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 bin 499’a yükseldi.

Ülke genelinde 1133 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle OHAL'in kaldırılması bekleniyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu
Hamilelik sürecinde Kovid-19'a yakalanan anneden 'aşı olun' çağrısı
Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Kanun zorlamasa bile aşı olmak gerek

Benzer haberler

Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle OHAL'in kaldırılması bekleniyor

Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle OHAL'in kaldırılması bekleniyor

Türkiye'de 25 bin 861 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 687 bin 752 oldu

ABD'deki Quad zirvesi ile 'Asya'da güç dengesi oluşturma' hedefi

ABD'deki Quad zirvesi ile 'Asya'da güç dengesi oluşturma' hedefi
Öğrencilerden oluşan 'Kovid-19 timleri' işbaşında

Öğrencilerden oluşan 'Kovid-19 timleri' işbaşında
Japonya'da 65 yaş üstü, üçüncü doz aşılarını 2022 başında olacak

Japonya'da 65 yaş üstü, üçüncü doz aşılarını 2022 başında olacak