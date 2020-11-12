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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19 salgınında üçüncü dalga riski

Japonya'da Kovid-19 salgınında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.11.2020
Japonya'da Kovid-19 salgınında üçüncü dalga riski

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke geneli yeni vaka artış hızı geçen aydan bu yana, Hokkaido dahil, yeniden yükseliş gösteriyor ki bunun üçüncü dalga olduğunu düşünebiliriz." dedi.

Sağlık altyapısının önemine dikkati çeken Nakagawa, "Artış bu şekilde sürerse sağlık sistemi zorlanacak. Kovid-19 en yakın zamanda kontrol altına alınmalı." diye konuştu.

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 112 bin 880’e, ölü sayısı 1876’ya yükseldi. Vaka sayısı Tokyo’da 33 bin 377’ye, Osaka’da 14 bin 376’ya, Kanagawa’da 9 bin 603’e çıktı.

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