Bahreyn'de Veliaht Prens Selman başbakan olarak atandı
Bahreyn Kralı Hamed, Veliaht Prens Selman'ı başbakan olarak atadı.
Manama
Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife, yayımladığı kraliyet kararnamesiyle, 85 yaşında hayatını kaybeden Halife bin Selman Al Halife'nin yerine Veliaht Prens ve Başkomutan Yardımcısı Selman bin Hamad bin İsa Al Halife'yi başbakanlığa atadı.
Bahreyn Kraliyet Divanı, 49 yıl yürüttüğü göreviyle dünyanın en uzun süre başbakanlık yapan devlet adamı unvanını taşıyan Halife bin Selman Al Halife'nin bugün ABD'de tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurmuştu.
Başbakan Al Halife'nin vefatı nedeniyle ülkede bir hafta süreyle ulusal yas ilan edildiği açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.