Euro
6.54
Dolar
5.93
BIST 100
94,620.97
Altın
1,492.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması'na katılıyor
logo
Dünya

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 53'e yükseldi

Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

Emel Öz Gözellik   | 14.10.2019
Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 53'e yükseldi

Ankara

Kyodo haber ajansının çeşitli kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Japonya'yı hafta sonu etkisi altına alan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda 53 kişi hayatını kaybetti. 

Sivil savunma güçleri, polis ve itfaiye yetkilileri, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin yaralandığını, kayıp 16 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, tayfun nedeniyle 17 bölgede 38 bin civarında kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, kabine üyelerine, yerel makamlardan talep beklemeden tayfundan etkilenen bölgelerdeki elektrik ve su sistemleri gibi altyapının bir an önce onarılması, gıda, su ve diğer malzemelerin tedarik edilmesi talimatı vermişti.

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

Cumartesi günü başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi
Putin'in Suudi Arabistan ziyaretinde masada ticaret ve Orta Doğu olacak
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı

Benzer haberler

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 53'e yükseldi

Japonya'da Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 53'e yükseldi

Türkiye'den Japonya ve Kenya'ya başsağlığı

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nun vurduğu bölgelerde kurtarma çalışmaları sürüyor

Japonya'daki Hagibis Tayfunu için on binlerce asker görevlendirildi

Japonya'daki Hagibis Tayfunu için on binlerce asker görevlendirildi
Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 19'a yükseldi

Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 19'a yükseldi
Japonya Hagibis tayfununa hazırlanıyor

Japonya Hagibis tayfununa hazırlanıyor