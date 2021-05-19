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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da eczacılara Kovid-19 aşısı yapma izni verilebilir

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarının hızlandırılması için eczacılara aşı yapma izni verilebileceği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 19.05.2021
Japonya'da eczacılara Kovid-19 aşısı yapma izni verilebilir

Tokyo

Kovid-19ılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, eczacıların aşı yapabilmesi opsiyonunu ele aldıklarını belirtti.

Aşı hizmetinde doktorlara ilaveten diş hekimlerine de görev verildiğini anımsatan Kono, bu uygulamanın yeterli olmaması halinde eczacılara da görev vereceklerini kaydetti.

Japonya'da şubatta sağlık çalışanlarının, nisanda 65 yaş üstü olanların aşılanmasına başlamıştı.

Kyodo ajansı, şimdiye kadar 126 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 3'üne en az bir doz aşı yapıldığını, bu oranın gelişmiş ekonomiler arasındaki en düşük oran olduğunu bildirdi.

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