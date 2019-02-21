Japonya'da deprem

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ülkeyi oluşturan 4 büyük adanın en kuzeyindeki Hokkaido'da 5,7 büyüklüğüne deprem meydana geldi.

Yerin 30 kilometre altında gerçekleşen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı da depremin ardından tsunami uyarısı yapılmayacağını açıkladı.